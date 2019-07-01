ПФР: в Саратовской области более 11 тысяч медицинских работников получают досрочную страховую пенсию по старости

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Медики по-прежнему имеют право выйти на пенсию раньше общепринятого возраста, и основным параметром для этого остается выработанный медицинский стаж в учреждениях здравоохранения (30 лет в городе, 25 лет в сельской местности), а также при выполнении работ с особыми условиями труда – по Списку № 1 (вредные условия труда), по Списку № 2 (тяжелые условия труда). Общим для всех должностей является условие – медицинская работа должна выполняться на условиях трудового договора (как основного, так и по совместительству).Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию медработников определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам и среднему медицинскому персоналу постепенно переносится. Время отсрочки увеличивается ровно настолько, насколько и общеустановленный возраст выхода на пенсию в общей сложности на пять лет к 2023 году. Но граждане, у которых право возникнет в 2019 и 2020 годах, могут уйти на пенсию на полгода раньше, чем установленный на этoт период времени пенсионный возраст. Например, врач, выработавший необходимый специальный стаж в июле 2019 года, сможет выйти на пенсию спустя шесть месяцев – в январе 2020 года.А для персонала, работающего на должностях по Списку №1 и Списку №2, не меняется ничего – право на досрочную пенсию сохраняется на прежних условиях, при соблюдении которых пенсия назначается без отсрочки. Например, младшая медицинская сестра по непосредственному обслуживанию больных в туберкулезном (инфекционном) учреждении при наличии специального стажа не менее 10 лет в указанной должности может оформить пенсию в возрасте 50 лет, если имеется страховой стаж не менее 20 лет и наличие необходимых индивидуальных пенсионных коэффициентов ( в 2019 г. – 16,2 балла).