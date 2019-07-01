ПФР: в Саратовской области более 11 тысяч медицинских работников получают досрочную страховую пенсию по старости
Новый пенсионный закон не предусматривает повышения требований по специальному стажу для назначения досрочной страховой пенсии по старости.
Медики по-прежнему имеют право выйти на пенсию раньше общепринятого возраста, и основным параметром для этого остается выработанный медицинский стаж в учреждениях здравоохранения (30 лет в городе, 25 лет в сельской местности), а также при выполнении работ с особыми условиями труда – по Списку № 1 (вредные условия труда), по Списку № 2 (тяжелые условия труда). Общим для всех должностей является условие – медицинская работа должна выполняться на условиях трудового договора (как основного, так и по совместительству).
Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию медработников определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам и среднему медицинскому персоналу постепенно переносится. Время отсрочки увеличивается ровно настолько, насколько и общеустановленный возраст выхода на пенсию в общей сложности на пять лет к 2023 году. Но граждане, у которых право возникнет в 2019 и 2020 годах, могут уйти на пенсию на полгода раньше, чем установленный на этoт период времени пенсионный возраст. Например, врач, выработавший необходимый специальный стаж в июле 2019 года, сможет выйти на пенсию спустя шесть месяцев – в январе 2020 года.
А для персонала, работающего на должностях по Списку №1 и Списку №2, не меняется ничего – право на досрочную пенсию сохраняется на прежних условиях, при соблюдении которых пенсия назначается без отсрочки. Например, младшая медицинская сестра по непосредственному обслуживанию больных в туберкулезном (инфекционном) учреждении при наличии специального стажа не менее 10 лет в указанной должности может оформить пенсию в возрасте 50 лет, если имеется страховой стаж не менее 20 лет и наличие необходимых индивидуальных пенсионных коэффициентов ( в 2019 г. – 16,2 балла).