29 июня 2019 СУББОТА
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В Саратове пройдут сельхозярмарки

Новости
В Саратове пройдут сельхозярмарки

В предстоящую субботу, 29 июня, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации овощи, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.