Почему стоит выбрать комплексное, а не поэтапное остекление балкона или лоджии?
Открытый балкон или лоджия – это постоянный источник уличной пыли, отсутствие дополнительного барьера для холода, уязвимость с точки зрения безопасности жилья. Казалось бы, есть свободные квадратные метры, но использовать их с пользой не получается. Исправить ситуацию легко – заказать остекление. Помимо технологии остекления вам придется выбрать и режим работы: остеклить помещение быстро и под ключ либо растянуть этот процесс на годы.
Комплексное остекление или поэтапное?
Поэтапное остекление подразумевает разделение обязанностей – демонтаж старых окон и вывоз мусора может выполнять одна компания, производить и устанавливать новые окна – вторая, утеплять балкон – третья, а четвертая – разрабатывать дизайн и заниматься отделочными работами. Слабые места такого сценария – долго и дорого, хотя сначала может казаться иначе.
При комплексном остеклении все процессы связаны только с одной компанией, сотрудники которой и старые окна снимут, и закрутят последний саморез в напольный плинтус. Нельзя сказать, что выбор в пользу этого режима работы – это индульгенция от любого рода проблем. Нет, но их будет куда меньше, потому что работает команда. Потому что этапы работы отлажены. Потому что есть ответственные специалисты, которые осуществляют надзор.
Еще комплексное остекление обходится дешевле и в краткосрочной, и в отдаленной перспективе. Объясним на конкретном примере, исходя из опыта компании ООО «Окна-Строй». Эта компания занимается комплексным остеклением лоджий и балконов. На свою продукцию предоставляет гарантию в 3 года. После – обслуживание на льготных условиях.
Когда вы обращаетесь в ООО «Окна-Строй», то разом решаете сразу несколько вопросов: заказываете ПВХ окна, выбираете материал отделки, утеплитель и пр. Если вы выбрали для отделки вагонку, то ее начнут делать/или подготавливать вместе с окнами. И когда придет время монтажа, работа будет вестись без промедлений: в один день поставят окна, на второй – утеплят балкон снаружи и внутри, на третий – начнут отделочные работы.
Второй момент – компания не заинтересована в том, чтобы в течение 3 лет с момента установки постоянно отвлекать сотрудников на устранение поломок по гарантии. Ей выгоднее сразу все сделать на уровне, чтобы поломок не было. Эта миссия совпадает и с вашими потребностями, не так ли? Работа с такой крупной компанией, как «Окна-Строй» - это минимизация ваших рисков. Потому что одно дело – пытаться отыскать мастера, чей номер найден в газете, когда через полгода начнет сыпаться краска на потолке. И совсем другое – обращаться к одному из лидеров рынка, у которого отточены механизмы обслуживания клиентов.