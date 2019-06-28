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С 20 августа начнет работу аэропорт "Гагарин"

Новости
С 20 августа начнет работу аэропорт "Гагарин"

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») начнет обслуживание авиарейсов с 20 августа 2019 года.

С этого времени все авиарейсы, выполняемые в Саратов, будут переведены из аэропорта «Центральный» в новый аэропорт «Гагарин». Соответствующее решение принято на координационном совещании, которое сегодня состоялось на территории новой авиагавани с участием Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

В ходе совещания участники обсудили вопросы оснащения в аэропорту воздушного пункта пропуска через государственную границу, необходимого для обслуживания международных рейсов. По результатам обсуждения заинтересованные стороны подтвердили возможность обслуживания международных полетов со дня открытия аэропорта.

- В Росавиацию направлены документы для получения «Сертификата оператора аэродрома гражданской авиации» и других разрешительных документов, необходимых для выполнения всех видов аэропортовой деятельности, - отметил в ходе совещания генеральный директор холдинга «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. – Получение всех необходимых разрешительных документов планируется к 1 августа 2019 года.

В настоящее время завершается подбор персонала для работы в новом аэропорту и запущены программы обязательного и дополнительного обучения и стажировки принятых сотрудников. С целью обеспечения деятельности аэропорта продолжается оснащение служб специальной техникой, оборудованием и механизмами. С целью отработки действий персонала в период с 28 июля до 8 августа будут проведены комплексные тестирования, в том числе с привлечением волонтеров. В День воздушного флота России, 18 августа, в аэропорт «Гагарин» планируется выполнение тестового рейса.