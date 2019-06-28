Оздоровительные смены саратовских детских лагерей начинают работу

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Завтра, 29 июня, открывается «Родничок», 30 июня – «Романтик», «Дружба», «Березка». В начале июля примут отдыхающих «Восход» и «Маяк». По одному из лагерей, «Лесная республика», решение еще не принято. Все родители оповещены.Помимо этого в Саратове во время летних каникул организована работа летних спортивных площадок при школах. Там педагоги и тренеры проводят занятия для всех желающих в соответствии с расписанием: с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 19.00.Кроме того, в Саратове реализуется проект «Живу на Волге – умею плавать!». Это бесплатные оздоровительные занятия для подростков, к которым допускаются все дети в возрасте 7-11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом и предоставившие необходимые медицинские справки для плавания в бассейне.Занятия проводятся в бассейнах МОУ «СОШ № 97», МОУ «Гимназия № 89», МОУ «Лицей № 47» и МАОУ «Лицей «Солярис» (расписания работы бассейнов размещены на сайтах школ). Также обучение плаванию в рамках проекта проходит в трех городских плавательных бассейнах (бассейн «Саратов», ФОК «Юбилейный» и ФОК «Заводской»). На базе бассейна «Аврора» занятия начнутся с 1 июля и будут проходить до окончания летнего периода. Также в подростковых клубах по месту жительства работают педагоги дополнительного образования. На сайте комитета по образованию можно ознакомиться с их режимом работы.Некоторые подростки в свободное от учебы время желают трудоустроиться. Для этого достаточно обратиться в школу. С подростком проведут консультацию, и помощь будет оказана каждому обратившемуся ребенку. Основным условием для трудоустройства является достижение 14-летнего возраста», – рассказала заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере Наталия Леонтьева.