Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 28 июня, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:
- для работ по ул.Григорьева - ул.Комсомольская от ул.Первомайской до ул.Волжской, ул.Волжская, 15,16,17,18, ул.Григорьева от ул. Некрасова до ул.Октябрьской; - для работ по 4-му Ново-Автобусному тупику - 1-й - 8-й Ново-Автобусные тупики, улицы Ново-Автобусная и Ново-Стадионная на участке между 1-м и 8-м Ново-Автобусными тупиками; - для работ по ул.Перспективная - 1 проезд Строителей, ул.Перспективная, 11-12а (все), ул.Электронная, 7а,10а, ул.Тархова, 20, ул.Антонова, 10-17а, ул.Блинова от ул.Перспективной до ул.Производственной, ул.Производственная, 44, ул.Рижская.