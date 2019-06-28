28 июня 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:19 | 28 июня
С 20 августа начнет работу аэропорт "Гагарин"
15:49 | 28 июня
Почему стоит выбрать комплексное, а не поэтапное остекление балкона или лоджии?
14:47 | 28 июня
Оздоровительные смены саратовских детских лагерей начинают работу
13:39 | 28 июня
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:35 | 28 июня
ПФР: количество предпенсионеров в Саратовской области растет
11:47 | 28 июня
Жюри начало просмотр видеоверсий конкурсных спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье»
10:46 | 28 июня
На озере Сазанка встретятся серфингисты России
09:54 | 28 июня
Сергей Сотников и Никита Лушников стали участниками крупной акции в Парке победы
09:50 | 28 июня
Прощание с Юрием Ошеровым состоится 1 июля в Саратовском академическом ТЮЗе
09:00 | 28 июня
Министерство здравоохранения Саратовской области призывает жителей соблюдать меры профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом
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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 28 июня, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:

- для работ по ул.Григорьева - ул.Комсомольская от ул.Первомайской до ул.Волжской, ул.Волжская, 15,16,17,18, ул.Григорьева от ул. Некрасова до ул.Октябрьской; - для работ по 4-му Ново-Автобусному тупику - 1-й - 8-й Ново-Автобусные тупики, улицы Ново-Автобусная и Ново-Стадионная на участке между 1-м и 8-м Ново-Автобусными тупиками; - для работ по ул.Перспективная - 1 проезд Строителей, ул.Перспективная, 11-12а (все), ул.Электронная, 7а,10а, ул.Тархова, 20, ул.Антонова, 10-17а, ул.Блинова от ул.Перспективной до ул.Производственной, ул.Производственная, 44, ул.Рижская.