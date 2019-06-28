Сергей Сотников и Никита Лушников стали участниками крупной акции в Парке победы

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В последние 15 лет наркомания все сильнее охватывает нашу страну. Официальные данные свидетельствуют о том, что на наркоучете сейчас стоят более 8000000 россиян.Своим комментарием к внесению в 2019 году изменений в антинаркотическое законодательство поделился Никита Лушников. Напомним, что ими обусловлено обязательное медицинское лицензирование всех организаций, оказывающих любую помощь находящимся на выздоровлении наркоманам.Как заявил Никита Лушников, изменения нужны, но их важно обсуждать с сообществом. По словам эксперта, необходимо создать площадку, на которой представители Минздрава, Минтруда, МВД и негосударственных организаций могли бы обсуждать проблемы стандартов и ГОСТов.По словам Никиты Лушникова, за счет объединения усилий госструктур и НКО можно будет решать наболевшие отраслевые проблемы. Будет найдено цивилизованное сопровождение по социальной реабилитации наркозависимых.