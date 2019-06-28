Сергей Сотников и Никита Лушников стали участниками крупной акции в Парке победы
В Парке победы на Поклонной горе провели крупную акцию, которая была приурочена к Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Участниками этого мероприятия стали начуправления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Сергей Сотников, Предправления НАС Никита Лушников, а также главный внештатный психиатр-нарколог отечественного Минздрава Евгений Брюн. В рамках участия в акции фактически состоялось объединение госструктур и НКО в деле создания комплексного подхода к реабилитации и социализации наркозависимых.
В последние 15 лет наркомания все сильнее охватывает нашу страну. Официальные данные свидетельствуют о том, что на наркоучете сейчас стоят более 8000000 россиян.
Своим комментарием к внесению в 2019 году изменений в антинаркотическое законодательство поделился Никита Лушников. Напомним, что ими обусловлено обязательное медицинское лицензирование всех организаций, оказывающих любую помощь находящимся на выздоровлении наркоманам.
Как заявил Никита Лушников, изменения нужны, но их важно обсуждать с сообществом. По словам эксперта, необходимо создать площадку, на которой представители Минздрава, Минтруда, МВД и негосударственных организаций могли бы обсуждать проблемы стандартов и ГОСТов.
По словам Никиты Лушникова, за счет объединения усилий госструктур и НКО можно будет решать наболевшие отраслевые проблемы. Будет найдено цивилизованное сопровождение по социальной реабилитации наркозависимых.