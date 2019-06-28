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ПФР: количество предпенсионеров в Саратовской области растет

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ПФР: количество предпенсионеров в Саратовской области растет

Территориальными органами ПФР с начала года выдано уже 6533 справки, подтверждающие, что гражданин имеет статус предпенсионера.

Таким гражданам предоставляются льготы и дополнительные меры социальной поддержки по линии различных ведомств.

Значительная часть сведений получена органами власти в рамках межведомственного взаимодействия с ПФР. Кроме того, гражданам предпенсионного возраста предоставлено право бесплатно получать в органах ПФР сведения, подтверждающие статус «предпенсионера» (п.12.ст.10 Федерального закона № 350-ФЗ). Это можно сделать лично, обратившись в органы ПФР, либо в МФЦ. Также возможно отправить запрос в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР либо на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Напомним, понятие «предпенсионный возраст» введено Федеральным законом №350-ФЗ, принятым 3 октября 2018 года. Согласно нормативным документам, предпенсионный возраст наступает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

Так, в 2019 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины, достигшие возраста 51 год, рожденные с 1964 по 1968 год, и мужчины, достигшие возраста 56 лет (1959 – 1963г.р.) Это касается лиц, выходящих на пенсию по общим основаниям. При определении статуса предпенсионера в отношении лиц, претендующих на досрочное назначение пенсии по старости, применяются дополнительные критерии. Например, многодетная мать, имеющая на дату обращения 5 детей и более, может подтвердить статус предпенсионера с 45 лет. Педагогические и медицинские работники приобретают статус предпенсионера с момента выработки требуемого стажа на соответствующих видах работ.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатели обязаны предоставлять этой категории граждан ежегодно два дополнительных оплачиваемых дня на прохождение диспансеризации. Согласно закону №1032-1 «О занятости населения в РФ» граждане предпенсионного возраста имеют право на повышенное пособие по безработице (максимальная сумма – 11280 рублей) в течение года и продление выплаты пособия на 2 недели за каждый год стажа, который был выработан сверх установленного норматива (20 лет – женщины, 25 лет – мужчины).