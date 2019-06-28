Норникель представил отчет об устойчивом развитии

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Металлургический гигант публикует нефинансовую отчетность, начиная с 2003 года, а с недавних пор стал пилотным участником проекта UNCTAD (орган Генассамблеи ООН по вопросам торговли и развития) и взял на себя ответственность за апробацию показателей результативности вклада частного бизнеса в достижение глобальных целей устойчивого развития ООН.Кадровая и социальная политика «Норникеля» теперь ориентирована на новые социальные ценности, а не только на возможность заработать больше денег, хотя средний размер зарплаты в 2018 году был все же увеличен до 111 тысяч рублей в месяц.«Лозунг программы развития человеческого капитала – «Компания — это люди», актуален и сегодня. Для нас это вопрос и вызов про то, кто завтра, какой квалификации, с какой мотивацией придет работать в компанию. Ведь без квалифицированных, вовлеченных, готовых развивать бизнес сотрудников «Норникель», как и любая другая компания, жить не сможет», - отметила Лариса Зелькова, старший вице-президент «Норникеля», отвечающая за развитие кадрового потенциала.В компании стали больше уделять внимания вовлечению сотрудников в принятие решений, что, по словам участвовавшей в дискуссии политолога Екатерины Шульман, является одной из важнейших потребностей для людей, как в России, так и за рубежом.В концепцию устойчивого развития «Норникеля», помимо социальной поддержки сотрудников, которая теперь включает и добровольное медицинское страхование, входит и помощь в развитии городов и целых регионов, грантовая поддержка инициативных проектов, предлагаемых местными жителями.«Устойчивое развитие — это общественный институт. В базисе заложены три интереса: человека и общества, развитие бизнеса и экология. На этих трех китах и строятся наше партнерство с региональными и федеральными властями», - отметил в своем выступлении вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков. – «Мы внедряем новые технологии, новые экологические стандарты. У нас одна из самых масштабных экологических программ в России и одна из мощнейших социальных и благотворительных политик. Это наш осознанный выбор».