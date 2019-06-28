28 июня 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:19 | 28 июня
С 20 августа начнет работу аэропорт "Гагарин"
15:49 | 28 июня
Почему стоит выбрать комплексное, а не поэтапное остекление балкона или лоджии?
14:47 | 28 июня
Оздоровительные смены саратовских детских лагерей начинают работу
13:39 | 28 июня
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:35 | 28 июня
ПФР: количество предпенсионеров в Саратовской области растет
11:47 | 28 июня
Жюри начало просмотр видеоверсий конкурсных спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье»
10:46 | 28 июня
На озере Сазанка встретятся серфингисты России
09:54 | 28 июня
Сергей Сотников и Никита Лушников стали участниками крупной акции в Парке победы
09:50 | 28 июня
Прощание с Юрием Ошеровым состоится 1 июля в Саратовском академическом ТЮЗе
09:00 | 28 июня
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Жюри начало просмотр видеоверсий конкурсных спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости


Члены регионального жюри начали просмотр видеоверсий конкурсных спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье».

В жюри вошли театральные деятели, представители культуры, спорта, образования.

Министерство культуры области сформировало региональное жюри в составе театральных деятелей, представителей культуры, спорта, образования.

Вчера жюри отсмотрело семь спектаклей, подготовленных театральными коллективами вузов. Напомним, по итогам жюри выберет два лучших спектакля, которые представят регион на окружном этапе — по одному в номинациях «Школьный театр» и «Студенческий театр».