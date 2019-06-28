Жюри начало просмотр видеоверсий конкурсных спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье»
Члены регионального жюри начали просмотр видеоверсий конкурсных спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье».
В жюри вошли театральные деятели, представители культуры, спорта, образования.
Министерство культуры области сформировало региональное жюри в составе театральных деятелей, представителей культуры, спорта, образования.
Вчера жюри отсмотрело семь спектаклей, подготовленных театральными коллективами вузов. Напомним, по итогам жюри выберет два лучших спектакля, которые представят регион на окружном этапе — по одному в номинациях «Школьный театр» и «Студенческий театр».