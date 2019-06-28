На озере Сазанка встретятся серфингисты России
29 июня на базе загородного клуба Роджер пройдут первые соревнования по вейксерфингу «Saratov Open WAKESURF Cup».
В мероприятии примут участие 32 спортсмена из Тольятти, Красноярска, Санкт Петербурга, Москвы и Армении. Саратовскую область представят 8 вейкбордистов.
Начало соревнований 10:00.
Напомним, 30 мая министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов подписал приказ о государственной аккредитации новой спортивной федерации. К 84 региональным федерациям добавилась региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация серфинга Саратовской области». Аккредитация общественной организации по виду спорта «серфинг» в регионе произошла впервые.
Фото взято из открытых источников