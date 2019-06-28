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Министерство здравоохранения Саратовской области призывает жителей соблюдать меры профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом
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Министерство здравоохранения Саратовской области призывает жителей соблюдать меры профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом

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Минздрав области призывает жителей соблюдать меры профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Саратовская область является активным природным очагом геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В текущему году случаи заболевания зарегистрированы среди жителей Аркадакского, Аткарского, Балаковского, Балашовского, Вольского, Екатериновского, Калининского, Петровского, Пугачевского, Самойловского, Саратовского, Татищевского, Энгельсском районов и г. Саратове.

Единственным источником инфицирования людей вирусами-возбудителями геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются мышевидные грызуны. Основной путь заражения - воздушно-пылевой (до 85%), а также может произойти заражение при употреблении инфицированной воды, пищевых продуктов или контактно-бытовым путем (через инфицированные предметы или грязные руки).

Основными симптомами заболевания является повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушения мочеиспускания, болезненность в поясничной области.

В целях предотвращения заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом рекомендуется:

- своевременно проводить мероприятия, направленные на борьбу с грызунами, обеспечить грызунонепроницаемость хозяйственных построек и жилых помещений;

- уборку в помещениях, где есть признаки жизнедеятельности грызунов, необходимо проводить влажным способом с использованием ватно-марлевой повязки, резиновых перчаток;

- тщательно мыть руки перед едой и пищевые продукты (овощи, фрукты), если они хранились в погребах, где не исключено присутствие грызунов;

- использовать средства индивидуальной защиты при проведении сельскохозяйственных мероприятий, при которых возможен аэрогенный путь заражения.

При появлении признаков заболевания необходимо сразу же обратиться к врачу. Нельзя осуществлять самолечение, так как заболевание приводит к серьезным осложнениям в виде развития хронических заболеваний почек, массивных кровотечений, пневмонии, менингоэнцефалита и многих других.