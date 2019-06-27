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Киберспортивное реалити-шоу Sector Reality в России запустил Sector Esports

Новости
Киберспортивное реалити-шоу Sector Reality в России запустил Sector Esports

Пресс-служба киберспортивного проекта Sector Esports сообщила о запуске в России первого в стране стримингового реалити-шоу Sector Reality.

Призовой фонд соревнований, в которых могут принять любые геймеры из России и стран СНГ, составляет 1 млн рублей. Раскрыть свои таланты игроки могут в одной из дисциплин: PUBG, Overwatch, Dota 2, Hearthstone и Fortnite. Необходимо лишь зарегистрироваться в качестве бойца.

Реалити-шоу продлится с 30 июня по октябрь: команды будут состязаться каждое воскресенье. Наблюдать за Sector Reality можно будет в соцсетях «ВКонтакте» и Twitch, Instagram и TikTok. Как отметил Николай Горелый, руководитель Sector Esports, шоу – история про людей, для людей и для кайфа, понятный и красивый мир с привлекательными ведущими и возможностью неплохо заработать или проиграть. Анна Морякова, генеральный продюсер телеканала 2Х2, рассказала о высоком интересе к эксперименту и удовольствии работать с такими партнерами, как Sector Esports.

Чтобы стать победителем реалити-шоу, его участникам придется преодолеть после регистрации на официальном сайте (https://www.sector.gg/reality) три этапа: отборочный тур в формате Wild Skirmish, затем «Дорога на SECTOR» и решающую битву за главный приз в финале.