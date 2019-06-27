В центре Саратова создается граффити-изображение Олега Янковского
На стене здания на углу улиц Радищева и Московской создается граффити-изображение Барона Мюнгхаузена, которого сыграл наш знаменитый земляк, народный артист СССР Олег Янковский.
Проект реализуется при поддержке администрации муниципального образования «Город Саратов». Работу выполняет художник Дмитрий Жумаев вместе со своим помощником.
«Для меня это большая честь – работать в центре нашего города. Это первый подобный опыт такого масштабного граффити, я никогда еще не выполнял работы с вышки, здесь стены высотой 10 метров. История Олега Янковского связана с нашим городом, а сам фильм Марка Захарова очень интересный и философский. Хотелось сделать что-то позитивное в Саратове, чтобы люди улыбались и отвлекались от проблем», – рассказал автор.
По информации пресс-служба Саратовской мэрии.