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Умер Юрий Ошеров

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Умер Юрий Ошеров

Сегодня на стало выдающегося саратовского артиста, режиссёра, педагога, художественного руководителя ТЮЗа Киселева, народного артиста России Юрия Петровича Ошерова (06.11.1942-27.06.2019).

Ученик и последователь своего Мастера — Юрия Петровича Киселева, Юрий Ошеров окончил драматическую студию при Саратовском ТЮЗе в 1963 году и с тех пор посвятил свою жизнь служению этому театру. На его творческом счету — сотни ролей и свыше пятидесяти поставленных спектаклей. При всем жанровом и стилистическом разнообразии их объединяло высокое несуетное служение делу детского театра.

В 1995 году Ошерову присвоено почетное звание «Народный артист РФ».

В 2007 году Юрий Петрович становится художественным руководителем Саратовского ТЮЗа Киселева. Под его художественным руководством труппа театра стала одной из сильнейших в стране, с артистами ТЮЗа Киселева и по сей день готовы работать лучшие режиссёры России и со всего мира.

В 2001 году Юрию Петровичу Ошерову присвоено звание «Почетный гражданин города Саратова». В 2004 году Юрий Петрович Ошеров получил высокую государственную награду нашей страны – орден Почета. Весной этого года решением секретариата Союза театральных деятелей РФ Юрию Петровичу Ошерову была присуждена премия «За великое служение театру для детей», почетная номинация национальной театральной премии «Арлекин».

Редакция информационного портала "Известия. Саратов и регионы" выражает соболезнования вдове Юрия Ошерова, народной артистке России Светлане Лаврентьевой, коллективу Саратовского академического ТЮЗа.