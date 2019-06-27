27 июня 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:45 | 27 июня
Норникель представил отчет об устойчивом развитии
17:18 | 27 июня
В центре Саратова создается граффити-изображение Олега Янковского
16:30 | 27 июня
Киберспортивное реалити-шоу Sector Reality в России запустил Sector Esports
15:47 | 27 июня
В Саратовской области пять выпускниц школ набрали по два максимальных результата (200 баллов) на тестировании ЕГЭ
15:03 | 27 июня
ПФР сообщил о новом размере федеральной социальной выплаты
14:05 | 27 июня
Умер Юрий Ошеров
13:45 | 27 июня
Родители игроков ДСХК «Крылья» выступили с обращением к Вячеславу Володину
12:59 | 27 июня
Туроператор «Лузитана Сол»: Новый сайт о турах и Португалии
12:00 | 27 июня
У Владимира Малькова - третья победа на European Games 2019
10:45 | 27 июня
Студент из Саратова Никита Калинин выиграл грант на развитие театральной студии, в которой будут играть дети с особенностями развития
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Туроператор «Лузитана Сол»: Новый сайт о турах и Португалии

Новости
Туроператор «Лузитана Сол»: Новый сайт о турах и Португалии

Португальский туроператор «Лузитана Сол» объявил об обновлении официального сайта lusitanasol.ru.

Новый дизайн и удобная навигация

На сайте публикуется информация о Португалии, турах и экскурсиях, которые можно забронировать и оплатить через безопасный онлайн сервис.

На главной странице можно ознакомиться с разновидностями туров, узнать актуальные курсы валют, посмотреть сводку погоды по городам, увидеть заголовки новостей и полезных для туристов статей, а также перейти на платежный сервис. Ресурс адаптирован для мобильных устройств.

Основные разделы сайта

Туры и экскурсии — отсортированы по категориям.

Отели — от двухзвездочных до пятизвездочных по всей стране.

Трансферы — в разных регионах, включая Мадейру и Азорские острова.

Услуги — организация экскурсий на русском языке, помощь в получении Шенгенской визы, подбор туров по заявкам, описание транспортного парка компании, оформление страховки, продажа авиабилетов а/к ТАП Португал.

Онлайн бронирование — привычный сервис для постоянных клиентов и новый вариант — удобный, быстрый и полностью соответствующий обновленному дизайну.

Акции — скидки, приуроченные к праздникам и «Черной пятнице».

Спецпредложения — выгодные горящие предложения для последних мест в группе.

Статейный раздел с тематическими подразделами.

Новости — Португалии и туроператора.

В течение месяца планируется выполнить следующие работы:

- интегрировать форму для отправки быстрых заявок на туры и экскурсии — для заполнения понадобится минута;

- добавить фотогалерею с достопримечательностями по экскурсионным маршрутам;

- установить новую систему для отзывов и комментариев.

Также появится возможность подписаться на рассылку, чтобы своевременно узнавать о новостях и акциях компании.

О компании «Лузитана Сол»

Единственный туроператор по Португалии, который разрабатывает, организует и продает экскурсионные туры без посредников для русскоговорящих туристов и выступает принимающей стороной.

Гиды и водители говорят на безупречном русском, отлично владеют португальским и английским языками.

Офисы компании в Лиссабоне и российской столице:

Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.

Официальный сайт: lusitanasol.ru.

Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.

e-mail: admin@LusitanaSol.com

ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).