Туроператор «Лузитана Сол»: Новый сайт о турах и Португалии
Португальский туроператор «Лузитана Сол» объявил об обновлении официального сайта lusitanasol.ru.
Новый дизайн и удобная навигация
На сайте публикуется информация о Португалии, турах и экскурсиях, которые можно забронировать и оплатить через безопасный онлайн сервис.
На главной странице можно ознакомиться с разновидностями туров, узнать актуальные курсы валют, посмотреть сводку погоды по городам, увидеть заголовки новостей и полезных для туристов статей, а также перейти на платежный сервис. Ресурс адаптирован для мобильных устройств.
Основные разделы сайта
Туры и экскурсии — отсортированы по категориям.
Отели — от двухзвездочных до пятизвездочных по всей стране.
Трансферы — в разных регионах, включая Мадейру и Азорские острова.
Услуги — организация экскурсий на русском языке, помощь в получении Шенгенской визы, подбор туров по заявкам, описание транспортного парка компании, оформление страховки, продажа авиабилетов а/к ТАП Португал.
Онлайн бронирование — привычный сервис для постоянных клиентов и новый вариант — удобный, быстрый и полностью соответствующий обновленному дизайну.
Акции — скидки, приуроченные к праздникам и «Черной пятнице».
Спецпредложения — выгодные горящие предложения для последних мест в группе.
Статейный раздел с тематическими подразделами.
Новости — Португалии и туроператора.
В течение месяца планируется выполнить следующие работы:
- интегрировать форму для отправки быстрых заявок на туры и экскурсии — для заполнения понадобится минута;
- добавить фотогалерею с достопримечательностями по экскурсионным маршрутам;
- установить новую систему для отзывов и комментариев.
Также появится возможность подписаться на рассылку, чтобы своевременно узнавать о новостях и акциях компании.
О компании «Лузитана Сол»
Единственный туроператор по Португалии, который разрабатывает, организует и продает экскурсионные туры без посредников для русскоговорящих туристов и выступает принимающей стороной.
Гиды и водители говорят на безупречном русском, отлично владеют португальским и английским языками.
Офисы компании в Лиссабоне и российской столице:
Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.
Официальный сайт: lusitanasol.ru.
Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.
e-mail: admin@LusitanaSol.com
ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).