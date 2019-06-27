27 июня 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:45 | 27 июня
Норникель представил отчет об устойчивом развитии
17:18 | 27 июня
В центре Саратова создается граффити-изображение Олега Янковского
16:30 | 27 июня
Киберспортивное реалити-шоу Sector Reality в России запустил Sector Esports
15:47 | 27 июня
В Саратовской области пять выпускниц школ набрали по два максимальных результата (200 баллов) на тестировании ЕГЭ
15:03 | 27 июня
ПФР сообщил о новом размере федеральной социальной выплаты
14:05 | 27 июня
Умер Юрий Ошеров
13:45 | 27 июня
Родители игроков ДСХК «Крылья» выступили с обращением к Вячеславу Володину
12:59 | 27 июня
Туроператор «Лузитана Сол»: Новый сайт о турах и Португалии
12:00 | 27 июня
У Владимира Малькова - третья победа на European Games 2019
10:45 | 27 июня
Студент из Саратова Никита Калинин выиграл грант на развитие театральной студии, в которой будут играть дети с особенностями развития
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

ПФР сообщил о новом размере федеральной социальной выплаты

Новости
ПФР сообщил о новом размере федеральной социальной выплаты

Более 93 тысяч граждан в Саратовской области получают федеральную социальную доплату к пенсии в новом размере с применением нового механизма расчета.

Напомним, что Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 49-ФЗ установлен новый механизм исчисления размера федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД). Эту доплату получают неработающие пенсионеры, общий размер материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в области (8278 руб. в 2019 году).

Неработающим пенсионерам области, которые фактически являлись получателями ФСД на 31.12.2018, был произведен перерасчет сумм выплат с января по апрель 2019 года.

Средний размер выплаты, установленной сверх прожиточного минимума пенсионера с 1 января 2019 года, после индексации страховой пенсии составил 461,88 руб. Средний размер ФСД составил 1715,27 руб.