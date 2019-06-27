ПФР сообщил о новом размере федеральной социальной выплаты
Более 93 тысяч граждан в Саратовской области получают федеральную социальную доплату к пенсии в новом размере с применением нового механизма расчета.
Напомним, что Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 49-ФЗ установлен новый механизм исчисления размера федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД). Эту доплату получают неработающие пенсионеры, общий размер материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в области (8278 руб. в 2019 году).
Неработающим пенсионерам области, которые фактически являлись получателями ФСД на 31.12.2018, был произведен перерасчет сумм выплат с января по апрель 2019 года.
Средний размер выплаты, установленной сверх прожиточного минимума пенсионера с 1 января 2019 года, после индексации страховой пенсии составил 461,88 руб. Средний размер ФСД составил 1715,27 руб.