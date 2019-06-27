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Студент из Саратова Никита Калинин выиграл грант на развитие театральной студии, в которой будут играть дети с особенностями развития
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Студент из Саратова Никита Калинин выиграл грант на развитие театральной студии, в которой будут играть дети с особенностями развития

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Продолжаются мероприятия самого масштабного творческого форума «Таврида 5.0».

20-26 июня 2019 года проходит очередная смена - Год театра. Студенты Поволжского института управления РАНХиГС Никита Калинин и Дмитрий Филиппов принимают активное участие в смене.

Смена «Год театра» объединила знаменитых продюсеров, режиссеров, драматургов, писателей для обмена опытом с молодыми деятелями культуры и искусств, активными творческими студентами со всей страны.

По итогам защиты проектов Никита выиграл грант в размере 300 000 рублей на развитие инклюзивной театральной лаборатории «Где родился, там и пригодился» Ver 2.0.

Планируется, что участниками лаборатории станут дети с особенностями здоровья и студенты. Ребята будут заниматься разными направлениями: юные театралы с нарушениями опорно-двигательного аппарата будут играть в театре кукол, с нарушениями слуха – в театре теней, с ментальными нарушениями – в японском театре. В проекте планируется участие не только саратовских детей, но и представителей Самарской области, которых запишут с помощью звукового оборудования, приобретенного в рамках проекта.

По итогам работы лаборатории будет представлен отчетный спектакль.