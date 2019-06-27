27 июня 2019 ЧЕТВЕРГ
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Саратовский Исторический парк «Россия – Моя история» готовится встретить стотысячного посетителя

Новости
Саратовский Исторический парк «Россия – Моя история» готовится встретить стотысячного посетителя

Первую годовщину со дня открытия саратовский Исторический парк «Россия – Моя история» отметит только в сентябре, но уже в ближайшее время в мультимедийном комплексе ожидается другое знаменательное событие – встреча 100-тысячного посетителя. По предварительным оценкам, это произойдет в ближайшую неделю.

«Кем будет «юбилейный» гость, мы узнаем очень и очень скоро. Возможно, он придет в составе группы или в компании друзей. Может быть, в мультимедийный парк его приведет сын или дочь, а может быть – любовь к историческим фактам. Есть вероятность, что он прямо сейчас читает эту новость. Кем бы он ни был, наш 100-тысячный посетитель, он, совершенно точно, среди нас», - рассказали в учреждении.

Для 100-тысячного посетителя приготовили специальный подарок-сюрприз от парка «Россия – Моя история».

Сообщает министерство культуры Саратовской области.