Экологическая деятельность Саратовского НПЗ высоко оценена компанией «Роснефть»

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По итогам 2018 года предприятие заняло второе место в смотре-конкурсе ПАО «НК «Роснефть» на звание лучшего дочернего общества по направлению «Экологическая безопасность» в блоках «Нефтепереработка» и «Нефтегазохимия». Данную награду Саратовский НПЗ получает второй год подряд.Также за свое пристальное внимание и заботу в деле поддержки окружающей среды завод отмечен и на областном уровне. Читательское жюри газеты «Аргументы и факты» признало Саратовский НПЗ победителем в номинации «Лучшее предприятие Саратовской области в развитии природоохранной деятельности по итогам 2018 года».Экологическая деятельность Саратовского НПЗ осуществляется в соответствии со стратегией «Роснефть-2022», ключевым приоритетом которой является соблюдение высочайших стандартов в области охраны окружающей среды.В 2018 году завод успешно осуществил переход на новую версию международного стандарта экологического менеджмента по ISO 14001:2015.Значительным вкладом в оздоровление экологической обстановки явилось начало выпуска компанией «Роснефть» на Саратовском НПЗ бензина АИ-95-К5 уровня «Евро-6». Этот вид топлива отличается меньшим количеством серы, что значительно сокращает коррозионную активность. Еще одним его достоинством является пониженное содержание бензола и ароматических углеводородов, позволяющее уменьшить токсичность выхлопных газов, что оказывает положительное влияние на состояние окружающей среды.Федеральная служба аккредитации проверила уровень компетентности санитарной лаборатории Саратовского НПЗ. По результатам проверки получен положительный акт подтверждения компетентности лаборатории и расширена база ее аккредитации. За 2018 год санитарной лабораторией завода выполнено более 57 тысяч анализов состояния атмосферного воздуха, воды и почв. Эти показатели на 4% больше аналогичных цифр 2017-го. В 2018 году затраты на реализацию природоохранной программы Саратовского НПЗ составили более 81,5 миллиона рублей.Наряду с плановой работой Саратовский НПЗ проводит всевозможные экологические мероприятия. Большой резонанс получила акция «Чистый воздух» по исследованию качества воздуха в различных частях Саратова, которую специалисты завода провели при участии независимых экспертов лаборатории «Сигма», представителей региональных и федеральных средств массовой информации. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, законодательно определенных для мониторинга объектов нефтепереработки, в ходе акции выявлено не было. По некоторым примесям зафиксированные концентрации оказались значительно ниже допустимых нормативов. Такие результаты фиксируются в течение пяти последних лет.Также в 2019 году работниками Саратовского НПЗ были проведены мероприятия, позволяющие улучшить экологическую обстановку в городе: посадка деревьев в Заводском районе и в природном парке на Кумысной поляне, акция «Чистый берег» по уборке прибрежной полосы в районе поселка Увек. Участие в мероприятиях вместе с работниками завода принимали представители Института химии СГУ, МОУ СОШ №6 г.Саратова, где открыты профильные «Роснефть-классы», воспитанники СРЦ «Возвращение», ветераны предприятия и жители Заводского района.В ближайшем будущем коллектив завода планирует провести совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области акции «Чем мы дышим?», в ходе которой будет исследовано качество атмосферного воздуха в районах Саратова, экотур на завод для журналистов и общественности, уроки природолюбия и другие мероприятия для подрастающего поколения, направленные на повышение экологической культуры.- В природоохранной деятельности участвуют все работники завода, - рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды Саратовского НПЗ Алексей Тимченко. – Инициативы людей всегда поддерживаются, созданы эффективные механизмы распространения передового опыта работников и подразделений завода. Благодаря проделанной работе в настоящее время влияние производства на природу находится на минимальном уровне за всю 85-летию историю предприятия. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над улучшением состояния окружающей среды.Справка:ПАО «Саратовский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», - основной производитель нефтепродуктов на территории Саратовской области. Номенклатура выпускаемой продукции включает автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, судовые топлива, вакуумный газойль, техническую серу и др. Все выпускаемые предприятием моторные топлива соответствуют высшим экологическим стандартам. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт. Саратовский нефтеперерабатывающий завод - лауреат Премии Правительства РФ в области качества.