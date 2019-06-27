Администрация МО «Город Саратов» прокомментировала вопрос финансирования строительства скоростного трамвая:

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"Администрация города предпринимает все возможные шаги для того, чтобы у Саратова появился современный высокоэкологичный вид транспорта – скоростной трамвай. Предпроектное решение уже разработано, оно презентовано общественности.На протяжении нескольких месяцев специалисты городской администрации составляли техническое задание на проектирование строительства ветки скоростного трамвая, консультируясь с экспертами, для того, чтобы оно соответствовало всем современным требованиям. На сегодняшний день начаты аукционные процедуры. Отметим, что для муниципалитета данный проект уникальный, ранее не имевший аналогов.После того, как будет определен подрядчик на проектирование, администрация Саратова будет активно содействовать тому, чтобы вся необходимая документация появилась в обозначенный на странице сторонников председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина в социальной сети срок".