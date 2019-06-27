В предстоящие выходные в Балаково пройдет Фестиваль клубники
29-30 июня в городе Балаково на Набережной Леонова пройдет Фестиваль клубники.
Это одно из самых масштабных гастрономических мероприятий Саратовской области. Фестиваль проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения населения в общественно-значимую деятельность, создания благоприятных условий для развития въездного и событийного туризма на территории Балаковского муниципального района.
В программе мероприятия:
- дрифтинг;
- соревнования по различным видам спорта;
- показательные выступления спортсменов по воднолыжному спорту;
- конкурсы;
- розыгрыши кулинарных изделий с клубникой;
- музыкальная концертная программа.