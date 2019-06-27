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В предстоящие выходные в Балаково пройдет Фестиваль клубники

Новости
В предстоящие выходные в Балаково пройдет Фестиваль клубники

29-30 июня в городе Балаково на Набережной Леонова пройдет Фестиваль клубники.

Это одно из самых масштабных гастрономических мероприятий Саратовской области. Фестиваль проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения населения в общественно-значимую деятельность, создания благоприятных условий для развития въездного и событийного туризма на территории Балаковского муниципального района.

В программе мероприятия:

- дрифтинг;

- соревнования по различным видам спорта;

- показательные выступления спортсменов по воднолыжному спорту;

- конкурсы;

- розыгрыши кулинарных изделий с клубникой;

- музыкальная концертная программа.