Ремонт шестнадцати дворов завершен в Саратовской области
В Саратовской области по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» завершен ремонт 16 дворов и 2 общественных пространств.
Реконструкция придомовых территорий завершена в Балтайском районе, поселке Михайловский и в Шиханах. Работы продолжаются в 130 дворах и 26 общественных территориях.
В 2019 году в области на реконструкцию придомовых территорий и общественных пространств выделяется 813 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 796,8 млн. рублей, из областного – 16,3 млн. рублей. Новый облик получат 75 общественных территорий и 245 дворовых территорий.
С этого года проект «Формирование комфортной городской среды» стал составной частью нацпроекта «Жилье и городская среда». До 2014 года на его реализацию планируется направить 4,84 млрд. рублей.