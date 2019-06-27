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2 июля в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения

Новости
2 июля в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения

2 июля с 15 часов до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения.

С целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.

В период проведения технической проверки средств оповещения, населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение Главным управлением МЧС России по Саратовской области.