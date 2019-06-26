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ПФР: Обратиться за ежемесячной выплатой можно в любой территориальный орган пенсионного фонда

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ПФР: Обратиться за ежемесячной выплатой можно в любой территориальный орган пенсионного фонда

Подать заявление на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала можно в любой клиентской службе управления Пенсионного фонда России, независимо от места жительства владельца государственного сертификата на МСК.

Напомним, выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. Право на ежемесячную выплату определяется, исходя из общей суммы доходов семьи за последние 12 календарных месяцев. Выплата назначается, если доход на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года (14031 рубль на одного человека).

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления.

Обратиться за распоряжением средствами материнского (семейного) капитала можно в территориальный орган по месту жительства, МФЦ или через электронные сервисы.

Обращаем внимание, что использование средства МСК на ежемесячную выплату – это третье по популярности направление. Этой возможностью воспользовались 1134 саратовские семьи. На первом месте остается направление средств на улучшение жилищных условий - 97399 семей, на втором – образование – 6098 семей. Материнский капитал можно также использовать на накопительную пенсию мамы, чем воспользовались 33 человека, и на приобретение товаров и услуг для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов – 2 семьи.

Напомним, что средства материнского (семейного) капитала можно использовать одновременно по нескольким направлениям, установленным федеральным законом о МСК.