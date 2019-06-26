В Саратове прошел первый научно-популярный фестиваль «Игровая история/HiStoryGaming»

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Запоминающимся стали те площадки, где игровые миры пересекались с историческими, и каждый мог почувствовать себя частью представления. Так, например, посетители парка охотно принимали участие в мастер-классе по историческому фехтованию, разгадывали квест с живыми картинами и отвечали на вопросы квиза, ориентируясь на собственный игровой опыт.Местом притяжения детей и взрослых стали площадки виртуальной реальности, которые развернулись сразу на двух этажах парка. Здесь участники могли стать героями исторических событий, выйти в открытый космос или научиться летать.Завершился фестиваль 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В ходе панельной дискуссии «Вторая мировая война: игра и память» приглашенные эксперты подняли и обсудили непростые вопросы, связанные с отражением исторических событий в популярных компьютерных играх. Участники пришли к выводу о том, что к теме нужно привлечь особое внимание, как разработчиков игр, так и представителей сферы культуры и образования.В научных и развлекательных мероприятиях приняло участие больше 260 человек.