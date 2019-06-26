Сегодня на пляже в Энгельсе пройдет мастер-класс по безопасному поведению на воде и оказанию первой помощи утопающему
Сегодня отдыхающие на пляже города Энгельса смогут поучаствовать в мастер-классе по безопасному поведению на воде и оказанию первой помощи утопающему.
Данное мероприятие проведут сотрудники ГИМС и спасатели.
Специалисты подробно расскажут, что можно и нужно брать с собой на пляж, а что категорически запрещается.
Инспекторы ГИМС расскажут о правилах безопасного отдыха на воде, а спасатели покажут отдыхающим, как правильно достать из воды утопающего. Подробно объяснят и продемонстрируют на «условно утопающем», поэтапное оказание первой помощи пострадавшему.