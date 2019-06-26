26 июня 2019 СРЕДА
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Сегодня на пляже в Энгельсе пройдет мастер-класс по безопасному поведению на воде и оказанию первой помощи утопающему

Новости


Сегодня отдыхающие на пляже города Энгельса смогут поучаствовать в мастер-классе по безопасному поведению на воде и оказанию первой помощи утопающему.

Данное мероприятие проведут сотрудники ГИМС и спасатели.

Специалисты подробно расскажут, что можно и нужно брать с собой на пляж, а что категорически запрещается.

Инспекторы ГИМС расскажут о правилах безопасного отдыха на воде, а спасатели покажут отдыхающим, как правильно достать из воды утопающего. Подробно объяснят и продемонстрируют на «условно утопающем», поэтапное оказание первой помощи пострадавшему.