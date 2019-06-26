В День молодежи в области будет действовать запрет на продажу алкоголя
Министерство экономического развития области информирует руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о том, что на данную деятельность 27 июня (День молодежи) будет введен запрет. Соответствующие ограничения установлены Законом области от 29 июня 2015 года № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области».
Несоблюдение установленных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на нарушителя налагается административный штраф (для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей). Указанные ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, однако торговля алкоголем навынос в этом случае запрещена федеральным законодательством.