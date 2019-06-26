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В подземном переходе на вокзале Саратова ведутся ремонтные работы

Новости / Общество
Сегодня на железнодорожном вокзале станции Саратов-1 произошло подтопление подземного перехода через дренажную канализацию тоннеля.

В подземном переходе на вокзале Саратова ведутся ремонтные работы

Как сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги, "25 июня в 16:10 по московскому времени на железнодорожном вокзале станции Саратов-1 произошло подтопление подземного перехода через дренажную канализацию тоннеля.
В настоящее время на месте происшествия работают представители Приволжской дирекции тепло-водоснабжения и аварийных служб, производится откачка поступающей воды двумя насосными станциями. Причина подтопления уточняется.
Железнодорожниками предпринимаются все необходимые меры для ликвидации последствий коммунальной аварии. На график движения поездов данный инцидент не повлиял."

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