В подземном переходе на вокзале Саратова ведутся ремонтные работы
Сегодня на железнодорожном вокзале станции Саратов-1 произошло подтопление подземного перехода через дренажную канализацию тоннеля.
Как сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги, "25 июня в 16:10 по московскому времени на железнодорожном вокзале станции Саратов-1 произошло подтопление подземного перехода через дренажную канализацию тоннеля.
В настоящее время на месте происшествия работают представители Приволжской дирекции тепло-водоснабжения и аварийных служб, производится откачка поступающей воды двумя насосными станциями. Причина подтопления уточняется.
Железнодорожниками предпринимаются все необходимые меры для ликвидации последствий коммунальной аварии. На график движения поездов данный инцидент не повлиял."
Как сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги, "25 июня в 16:10 по московскому времени на железнодорожном вокзале станции Саратов-1 произошло подтопление подземного перехода через дренажную канализацию тоннеля.
В настоящее время на месте происшествия работают представители Приволжской дирекции тепло-водоснабжения и аварийных служб, производится откачка поступающей воды двумя насосными станциями. Причина подтопления уточняется.
Железнодорожниками предпринимаются все необходимые меры для ликвидации последствий коммунальной аварии. На график движения поездов данный инцидент не повлиял."