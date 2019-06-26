Экономить на еде любят пользователи купонных сервисов: исследование «Биглион»

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Аналитики компании «Биглион» (https://www.biglion.ru/) провели исследование, какие направления чаще востребованы у клиентов. Выяснилось, что на посещение кафе приобретается каждый 6-й купон, на ужин в ресторане – каждый 7-й, а на доставку еды – каждый 17-й.Интересно, что в течение года динамика остается неизменной – категория «Еда» лидирует в любой сезон. Следом за ней пользователи предпочитают приобретать купоны в разделе «Развлечения». Вот именно по этому направлению наблюдается зависимость от времени года. Оказывается, в аквапарк люди чаще ходят, когда на улице холодно – акции на аквапарки востребованы в период с октября по апрель. При этом каждый 18-й купон покупается в торгово-развлекательные центры с января по март, а каждый 31-й – в аквапарки, и спрос растет одинаково. С октября по декабрь ситуация меняется – на ТРЦ приходится каждый 26-й купон, на аквапарки – каждый 11-й.При наступлении тепла в топ-5 популярных категорий выходят прогулки на теплоходе – с апреля по июнь каждый 23-й купон приходится на речную прогулку, а с июля по сентябрь – каждый 15-й. Аналитики отмечают, что стабильностью отличается спрос и на категорию Красота» – каждый 35-й купон продается на педикюр и маникюр.