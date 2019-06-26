26 июня 2019 СРЕДА
Новости
22:22 | 25 июня
В подземном переходе на вокзале Саратова ведутся ремонтные работы
19:17 | 25 июня
Экономить на еде любят пользователи купонных сервисов: исследование «Биглион»
16:30 | 25 июня
В области продолжается реализация проездных на июль
15:52 | 25 июня
Бадминтонист Владимир Мальков одержал первую победу на European Games 2019
15:07 | 25 июня
Ежегодно услугами «Мобильных бригад» по области пользуются более 20 тысяч человек
14:18 | 25 июня
Чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Саратове посетят делегаты из 26 стран мира
13:23 | 25 июня
С 1 июля родители детей-инвалидов будут получать повышенную компенсационную выплату
12:30 | 25 июня
В турнире «Кожаный мяч» победу одержали команды Балашовского, Энгельсского и Федоровского районов
10:39 | 25 июня
В детском лагере имени Володи Дубинина пройдет летняя цифровая школа
09:45 | 25 июня
В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по шахматам «Мемориал А.Н. и А.Я. Шестопёровых»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В области продолжается реализация проездных на июль

Новости
В области продолжается реализация проездных на июль

Министерство социального развития области напоминает, что до 4 июля в регионе продолжается реализация единых социальных проездных билетов на июль. 7 июля начнется реализация проездных на август.

Обращаем внимание льготных категорий граждан, что для них форма проездных – с отрывными талонами, стоимость и порядок приобретения, остаются прежними. Граждане могут приобретать социальные проездные билеты количеством 50 и 25 поездок в пунктах продаж области. Стоимость единых социальных проездных билетов: 150 рублей – для билетов на 50 поездок, 75 рублей – на 25 поездок.

Напомним, бесплатная выдача проездных билетов для детей-инвалидов, учащихся из многодетных семей, детей-сирот производится в учреждениях социальной защиты населения области.

Информацию о расположении пунктов продажи билетов и изменении их адресов можно уточнить на сайте министерства социального развития области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: 8(8452) 65-39-22.