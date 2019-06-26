В области продолжается реализация проездных на июль
Министерство социального развития области напоминает, что до 4 июля в регионе продолжается реализация единых социальных проездных билетов на июль. 7 июля начнется реализация проездных на август.
Обращаем внимание льготных категорий граждан, что для них форма проездных – с отрывными талонами, стоимость и порядок приобретения, остаются прежними. Граждане могут приобретать социальные проездные билеты количеством 50 и 25 поездок в пунктах продаж области. Стоимость единых социальных проездных билетов: 150 рублей – для билетов на 50 поездок, 75 рублей – на 25 поездок.
Напомним, бесплатная выдача проездных билетов для детей-инвалидов, учащихся из многодетных семей, детей-сирот производится в учреждениях социальной защиты населения области.
Информацию о расположении пунктов продажи билетов и изменении их адресов можно уточнить на сайте министерства социального развития области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: 8(8452) 65-39-22.