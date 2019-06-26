Бадминтонист Владимир Мальков одержал первую победу на European Games 2019
24 июня в столице Беларуси стартовал бадминтонный турнир II Европейских игр.
На турнире выступает ведущий бадминтонист Саратовской области спортсмен ГБУ «СОЦСП», занимающийся ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки», мастер спорта международного класса Мальков Владимир. Спортсмен выступает в мужском одиночном разряде, который состоит из восьми подгрупп, из которых в плэй-офф выходят двое лучших.
В первый соревновательный день, в играх группового этапа Владимир одержал победу над спортсменом из Люксембурга - Робертом Манном со счетом 21-17 21-14.
Сегодня на групповом этапе Владимиру предстоит встреча с румынским спортсменом Филимоном Коллинсом-Валентайном.
Тренируют спортсмена тренеры отделения бадминтона спортшколы "Олимпийские ракетки" - Зубова Инна Вячеславовна и Лихутин Сергей Вениаминович.