Ежегодно услугами «Мобильных бригад» по области пользуются более 20 тысяч человек
Две трети районов области получили новые автомобили для службы мобильной бригады
Сегодня автомобили «Газель», приобретенные в рамках реализации национального проекта «Демография», отправились в Аткарский, Екатериновский и Энгельсский районы для модернизации службы «Мобильных бригад», действующих при комплексных центрах социального обслуживания населения. Автомобили предназначены, для выезда в отдаленные села специалистов комплексных центров социального обслуживания, в числе которых социальные и медицинские работники, юристы, психологи и волонтеры, для оказания широкого спектра социальных услуг и доставки людей старше трудоспособного возраста в лечебные учреждения для прохождения диспансеризации.
Благодаря нацпроекту, новыми автомобилями в текущем году оснащены 26 комплексных центров соцобслуживания населения Александрово-Гайского, Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Балтайского, Дергачевского, Духовницкого, Екатериновского, Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, Краснокутского, Марксовского, Новобурасского, Новоузенского, Озинского, Питерского, Пугачевского, Ровенского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Саратовского, Федоровского, Хвалынского, Энгельсского районов области.
Ежегодно услугами «Мобильных бригад» по области пользуются более 20 тысяч человек.
Ключи от первых автомашин были вручены руководителям социозащитных учреждений Александрово-Гайского, Ивантеевского, Озинского, Романовского и Новоузенского районы области.