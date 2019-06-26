26 июня 2019 СРЕДА
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Ежегодно услугами «Мобильных бригад» по области пользуются более 20 тысяч человек

Новости
Ежегодно услугами «Мобильных бригад» по области пользуются более 20 тысяч человек

Две трети районов области получили новые автомобили для службы мобильной бригады

Сегодня автомобили «Газель», приобретенные в рамках реализации национального проекта «Демография», отправились в Аткарский, Екатериновский и Энгельсский районы для модернизации службы «Мобильных бригад», действующих при комплексных центрах социального обслуживания населения. Автомобили предназначены, для выезда в отдаленные села специалистов комплексных центров социального обслуживания, в числе которых социальные и медицинские работники, юристы, психологи и волонтеры, для оказания широкого спектра социальных услуг и доставки людей старше трудоспособного возраста в лечебные учреждения для прохождения диспансеризации.

Благодаря нацпроекту, новыми автомобилями в текущем году оснащены 26 комплексных центров соцобслуживания населения Александрово-Гайского, Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Балтайского, Дергачевского, Духовницкого, Екатериновского, Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, Краснокутского, Марксовского, Новобурасского, Новоузенского, Озинского, Питерского, Пугачевского, Ровенского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Саратовского, Федоровского, Хвалынского, Энгельсского районов области.

Ежегодно услугами «Мобильных бригад» по области пользуются более 20 тысяч человек.

Ключи от первых автомашин были вручены руководителям социозащитных учреждений Александрово-Гайского, Ивантеевского, Озинского, Романовского и Новоузенского районы области.