Чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Саратове посетят делегаты из 26 стран мира

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В Саратове основные мероприятия чемпионата пройдут на Театральной площади и стадионе «Локомотив», эти площадки будут переоборудованы к грядущим событиям. К приему гостей готовятся саратовские гостиницы, которые будут задействованы для размещения участников. Всего в соревнованиях примут участие свыше 800 спортсменов и делегатов из 26 стран мира.«В сентябре наш город встретит большое количество гостей. Мы должны создать комфортные условия и для спортсменов, и для зрителей» – отметил начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Алексей Татаркин.Сейчас спортсмены сборной команды России активно готовятся к чемпионату мира, демонстрируют высокие результаты. В состав сборной России входит саратовская спортсменка Анна Стародымова. Она успешно выступила на состоявшихся в подмосковном Подольске Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди образовательных организаций высшего образования МЧС России, приуроченных к 370-летию со дня образования пожарной охраны России.В соревнованиях в подъеме по штурмовой лестнице среди женщин Анна Стародымова заняла третье место, показав результат 6,98 сек., а в преодолении 100-метровой полосы препятствий заняла второе место.