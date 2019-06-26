В турнире «Кожаный мяч» победу одержали команды Балашовского, Энгельсского и Федоровского районов
С 22 по 23 июня 2019 года на городском стадионе в Энгельсе прошли финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» среди юношей.
Соревнования проводились по 3 возрастным группам: старшая 2004-2005 г.р., средняя 2006-2007 г.р. и младшая 2008-2009 г.р. В соревнованиях принимали участие победители зональных соревнований - 24 команды (250 участников) из муниципальных районов, городских округов области и муниципального образования «Город Саратов».
Победителями и призерами турнира стали:
Возрастная группа 2008-2009 г.р.
I место – Балашовский муниципальный район области;
II место – Пугачевский муниципальный район области;
III место – Петровский муниципальный район области.
Возрастная группа 2006-2007 г.р.
I место – Энгельсский муниципальный район области;
II место – Александрово-Гайский муниципальный район области;
III место – Вольский муниципальный район области.
Возрастная группа 2004-2005 г.р.
I место – Федоровский муниципальный район области;
II место – Пугачевский муниципальный район области;
III место – Ртищевский муниципальный район области.