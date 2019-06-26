26 июня 2019 СРЕДА
Новости
22:22 | 25 июня
В подземном переходе на вокзале Саратова ведутся ремонтные работы
19:17 | 25 июня
Экономить на еде любят пользователи купонных сервисов: исследование «Биглион»
16:30 | 25 июня
В области продолжается реализация проездных на июль
15:52 | 25 июня
Бадминтонист Владимир Мальков одержал первую победу на European Games 2019
15:07 | 25 июня
Ежегодно услугами «Мобильных бригад» по области пользуются более 20 тысяч человек
14:18 | 25 июня
Чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Саратове посетят делегаты из 26 стран мира
13:23 | 25 июня
С 1 июля родители детей-инвалидов будут получать повышенную компенсационную выплату
12:30 | 25 июня
В турнире «Кожаный мяч» победу одержали команды Балашовского, Энгельсского и Федоровского районов
10:39 | 25 июня
В детском лагере имени Володи Дубинина пройдет летняя цифровая школа
09:45 | 25 июня
В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по шахматам «Мемориал А.Н. и А.Я. Шестопёровых»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В турнире «Кожаный мяч» победу одержали команды Балашовского, Энгельсского и Федоровского районов

Новости
В турнире «Кожаный мяч» победу одержали команды Балашовского, Энгельсского и Федоровского районов

С 22 по 23 июня 2019 года на городском стадионе в Энгельсе прошли финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» среди юношей.

Соревнования проводились по 3 возрастным группам: старшая 2004-2005 г.р., средняя 2006-2007 г.р. и младшая 2008-2009 г.р. В соревнованиях принимали участие победители зональных соревнований - 24 команды (250 участников) из муниципальных районов, городских округов области и муниципального образования «Город Саратов».

Победителями и призерами турнира стали:

Возрастная группа 2008-2009 г.р.

I место – Балашовский муниципальный район области;

II место – Пугачевский муниципальный район области;

III место – Петровский муниципальный район области.

Возрастная группа 2006-2007 г.р.

I место – Энгельсский муниципальный район области;

II место – Александрово-Гайский муниципальный район области;

III место – Вольский муниципальный район области.

Возрастная группа 2004-2005 г.р.

I место – Федоровский муниципальный район области;

II место – Пугачевский муниципальный район области;

III место – Ртищевский муниципальный район области.