В Саратовской области в этом году не выявлено очагов африканской чумы свиней и гриппа птиц

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Вместе с тем, в рамках противоэпизоотической работы специалистами обнаружено и локализовано 5 вспышек бруцеллеза, 3 – лептоспироза животных, 1 – лейкоза крупного рогатого скота. Все мероприятия по оздоровлению находятся на контроле управления ветеринарии.С января т.г. ветеринарные врачи ликвидировали 3 очага бруцеллеза. Под контролем специалистов остается 9 пунктов.В полном объеме завершены мероприятия по ликвидации очага туберкулеза. Следует отметить, что область в настоящее время полностью благополучна по указанной инфекции.С начала года ветврачи выявили 20 и оздоровили 30 неблагополучных пунктов по бешенству (с учетом обнаруженных в прошлом году). В настоящее время режим карантина сохраняется на 9 территориях. Напомним, уровень заболевания в регионе в текущем месяце остается относительно низким.В целях профилактики инфекционных болезней животных за 5 месяцев текущего года ветеринарными специалистами выполнено более 3 миллионов 350 тысяч обработок.Ветврачи провели 1,9 миллиона профилактических вакцинаций. В том числе, против сибирской язвы привито 510 тысяч; против бешенства – 154,1 тысячи животных. Около 300 тысяч свиней иммунизировано против классической чумы.Более 230,2 тысячи голов крупного рогатого скота иммунизировано против нодулярного дерматита.