В Саратове стартовали Всероссийские соревнования по шахматам «Мемориал А.Н. и А.Я. Шестопёровых»
24 июня в спортивном зале Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова прошло торжественное открытие и дан старт Всероссийских соревнований по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет «Мемориал Алексея Николаевича и Александры Яковлевны Шестопёровых».
В торжественном открытии соревнований приняли участие: первый заместитель министра молодежной политики и спорта области Андрей Александрович Абрашин, первый заместитель директора Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Борисовна Мизякина, генеральный директор ОАО завод Нефтегазмаш, кандидат в депутаты городской думы от партии «Единая Россия» Александр Александрович Абраменко, президент Саратовской региональной общественной организации «Саратовская областная федерация шахмат» Артур Юрьевич Муромцев, вице-президент Федерации шахмат г. Саратова Георгий Константинович Покровский, главный судья соревнований - судья Всероссийской категории Александр Федорович Ивакин (Саратовская область).
В приветственном слове Андрей Абрашин подчеркнул: «В Саратовской области сильны шахматные традиции. Министерство спорта совместно с федерацией и областной СШОР по шахматам ежегодно организует турниры по шахматам среди жителей области. «Мемориал Алексея Николаевича и Александры Яковлевны Шестопёровых» мы проводим с 2012 года. Растет число участников этого статусного турнира, он интересен игрокам высокого класса из разных регионов страны. В этом году будут принимать шахматисты из 13 регионов страны». Также первый замминистра пожелал участникам удачной игры и побед.