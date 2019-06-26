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С 1 июля родители детей-инвалидов будут получать повышенную компенсационную выплату

Новости
С 1 июля родители детей-инвалидов будут получать повышенную компенсационную выплату

С 1 июля 2019 года вступает в силу Указ Президента РФ от 7 марта 2019 года № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Указом предусматривается увеличение размера ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, с 5500 рублей до 10 000 рублей.

В настоящее время в Саратовской области количество родителей и опекунов, получающих компенсационные выплаты по уходу за детьми – инвалидами и инвалидами с детства I группы составляет 5108 человек. Перерасчет размера ежемесячной выплаты для них будет произведен в беззаявительном порядке. Обращения граждан в территориальные органы ПФР не требуется.

Напомним, право на назначение компенсационной выплаты имеют неработающие родители (усыновители) или опекуны (попечители) детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы. Ежемесячная компенсация выплачивается вместе с пенсией ребенка-инвалида на время ухода за ним.

Кроме того, период ухода засчитывается в страховой стаж ухаживающему лицу и за каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающим родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям) сформировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, но не получающие компенсационную выплату, могут обратиться с заявлением о ее назначении в управление ПФР или подать заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. Ежемесячная выплата назначается с месяца обращения.