Александра Разаренова стала чемпионкой России по триатлону

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Соревнования собрали 350 профессиональных спортсменов более чем из 35 регионов страны. По итогам выступлений будут сформированы составы на финал чемпионата мира, Первенство мира по молодежи, юниорам в Лозанну и Спартакиаду учащихся.Первый соревновательный день начался с личных гонок во всех возрастных категориях, в которых Саратовскую область представляли спортсмены областного центра спортивной подготовки мастер спорта международного класса, участница ХХХ летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и ХХХI летних Олимпийских игр 2016 года в Рио – де - Жанейро Александра Разарёнова, воспитанник МУ Центральной спортивной школы, мастер спорта России Даниил Кондрашов и Антон Спиридонов. Спортсмены завоевали три медали: золотую, серебряную и бронзовую.Александра выступала на Олимпийской дистанции, где завоевала золотую медаль чемпионата России.Даниил стал серебряным призером Первенства России по триатлону в категорий 16-19 лет на дистанции спринт.Антон Спиридонов - бронзовый призер в категории 15-17 лет.Тренируют спортсменов Мажухин Илья Васильевич, Мещеряков Сергей Петрович.