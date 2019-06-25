Александра Разаренова стала чемпионкой России по триатлону
С 22 по 23 июня в Альметьевске проходил чемпионат России, Первенство России среди юниоров, юниорок 18-23 лет, Первенство России среди юниоров, юниорок 16-19 лет, Всероссийские соревнования среди юношей, девушек 15-17 и 13-14 лет.
Соревнования собрали 350 профессиональных спортсменов более чем из 35 регионов страны. По итогам выступлений будут сформированы составы на финал чемпионата мира, Первенство мира по молодежи, юниорам в Лозанну и Спартакиаду учащихся.
Первый соревновательный день начался с личных гонок во всех возрастных категориях, в которых Саратовскую область представляли спортсмены областного центра спортивной подготовки мастер спорта международного класса, участница ХХХ летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и ХХХI летних Олимпийских игр 2016 года в Рио – де - Жанейро Александра Разарёнова, воспитанник МУ Центральной спортивной школы, мастер спорта России Даниил Кондрашов и Антон Спиридонов. Спортсмены завоевали три медали: золотую, серебряную и бронзовую.
Александра выступала на Олимпийской дистанции, где завоевала золотую медаль чемпионата России.
Даниил стал серебряным призером Первенства России по триатлону в категорий 16-19 лет на дистанции спринт.
Антон Спиридонов - бронзовый призер в категории 15-17 лет.
Тренируют спортсменов Мажухин Илья Васильевич, Мещеряков Сергей Петрович.