В Саратове введут электронный проездной билет
По сообщению МУПП «Саратовгорэлектротранс», с 1 июля текущего года у саратовцев появится возможность воспользоваться электронным проездным билетом.
Для этого с 25 июня 2019 года нужно обратиться со своей банковской картой в одну из шести точек продажи проездных билетов СГЭТ (ул. Большая Казачья, 110; ост. Московская; ост. Детский парк; ост. 6-я Дачная; ост. Крымская; ост. пл. Орджоникидзе).
При проезде в городском электротранспорте достаточно будет поднести карту к терминалу и получить билет с нулевой стоимостью. Виды проездных (студенческий, пенсионный и гражданский) и их цены не изменятся.
При этом привычные пластиковые проездные пока остаются в продаже, однако постепенно они уступят место электронным.