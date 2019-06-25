В парке Победы прошла акция "Вахта памяти"
22 июня в парке Победы на Соколовой горе состоялась патриотическая акция «Вахта памяти».
Участники акции собрались у стелы с самолетом Як-38. Волонтеры раздали лампады со свечами. Организаторы воссоздали картину этого дня 78 лет назад - танец «выпускников 1941 года», мирная картина сменилась воем сирены, звуками выстрелов и взрывов, прозвучала легендарная запись сообщения Юрия Левитана о начале войны.
Колона участников акции во главе с копией Знамени Победы под слова песни «Вставай страна огромная» прошла к мемориалу «Вечный огонь». Здесь состоялся памятный митинг. Во время мероприятия на большом экране транслировались кадры военной кинохроники, которые создавали соответствующий эмоциональный настрой.
Присутствующие минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из свечей была выложена надпись «Помним». Участники мероприятия возложили цветы к «Вечному огню», к памятнику «Пограничникам всех поколений», «Стене Памяти» и другим памятникам Парка Победы, установленным в честь Подвига воинов и тружеников тыла, победивших фашизм.