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В парке Победы прошла акция "Вахта памяти"

Новости
В парке Победы прошла акция "Вахта памяти"

22 июня в парке Победы на Соколовой горе состоялась патриотическая акция «Вахта памяти».

Участники акции собрались у стелы с самолетом Як-38. Волонтеры раздали лампады со свечами. Организаторы воссоздали картину этого дня 78 лет назад - танец «выпускников 1941 года», мирная картина сменилась воем сирены, звуками выстрелов и взрывов, прозвучала легендарная запись сообщения Юрия Левитана о начале войны.

Колона участников акции во главе с копией Знамени Победы под слова песни «Вставай страна огромная» прошла к мемориалу «Вечный огонь». Здесь состоялся памятный митинг. Во время мероприятия на большом экране транслировались кадры военной кинохроники, которые создавали соответствующий эмоциональный настрой.

Присутствующие минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из свечей была выложена надпись «Помним». Участники мероприятия возложили цветы к «Вечному огню», к памятнику «Пограничникам всех поколений», «Стене Памяти» и другим памятникам Парка Победы, установленным в честь Подвига воинов и тружеников тыла, победивших фашизм.