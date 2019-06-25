В Балаково открывается завод по производству компонентов турбин для ГЭС
Завтра, 26 июня 2019 года ООО «ВолгаГидро», дочерняя компания Voith, открывает новый завод в городе Балаково.
Новое предприятие будет производить и собирать компоненты турбин для гидроэлектростанций. Кроме того, оно будет оказывать услуги по техническому обслуживанию и осуществлять поставку оборудования для крупных и малых гидроэлектростанций.
В общей сложности в проект инвестировано 2,5 миллиарда рублей. На заводе создано 100 новых рабочих мест. В перспективе планируется увеличение численности до 200 человек.