29 июня состоится ежегодный праздник выпускников Саратовской области «Роза ветров»
29 июня состоится ежегодный праздник выпускников Саратовской области «Роза ветров».
Планируется, что участниками праздничного мероприятия станут около 10 тысяч вчерашних школьников. На Театральной площади их ждет яркое, незабываемое шоу.
Напомним, на «Розе ветров» перед выпускниками выступят известные исполнители – победитель шоу «Песни на ТНТ» TERNOVOY (Terry, BLACK STAR), Te100steron, Джоззи и Шоу-группа «Davlad Presents Club Show». Незабываемое шоу начнется с приветственных номеров от вузов города Саратова. Вести областной праздник будут популярные молодежные ведущие Павел Оленченко (DEKKER) и Кирилл Правкин, ведущие главного государственного информационного канала «Россия 24» Анна Лазарева и Артем Ямщиков.