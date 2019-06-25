Балашовский драмтеатр предлагает вниманию зрителей новый спектакль – музыкальную комедию «Ах, высший свет!»

просмотров: 159

Дуэт комедиографов Рацера и Константинова стал известен в России в конце 1960-х годов. Они создали и переписали тексты более сорока классических пьес, таких как «Ханума», «Левша», «Стакан воды», «Неравный брак», «Ход конем» и др. По их пьесам сняты фильмы: «Звезда экрана», «Ограбление в полночь», «Продавец птиц», «Марица», «Быть влюбленным», «Невеста из Парижа», «Тартюф» и др.Изменяя чужие пьесы, Рацер и Константинов, по сути, писали свои: осовременивали тексты, добавляли шуточные диалоги, песни, убирали лишние сюжетные линии, углубляли главные, облегчая восприятие классических текстов, делая это тонко и со вкусом.Так же обстоит ситуация и с пьесой «Ах, высший свет!»: имена персонажей, тема, сюжетная линия «Мещанина…» сохранены, но текст перелицован, став современным и живым и очень смешным. Поэтому тех, кто переживает по поводу замшелости классических произведений, просим не волноваться.