Возобновлено движение троллейбусных маршрутов №№ 2, 2А
Сегодня, 24 июня, в 07.14 из-за неисправного вагона произошла остановка трамвая маршрута № 8 в Комсомольском поселке. В 07.57 движение было возобновлено.
По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», вчера, 23 июня, в связи с окончанием ремонтно-восстановительных работ ПАО «Т Плюс» возобновилось движение троллейбусов № 2 и 2А. Все трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют в плановом режиме.
По информации МКУ «Транспортное управление», все автобусные маршруты вышли на линии.