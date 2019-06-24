В Саратове продолжается реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
В Саратове продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На сегодняшний день работы завершены на 25 участках улиц, еще 23 дороги находятся в работе.
Так, на ул. 2-я Садовая заменено более 23 тыс. кв. м асфальта. На ул. Челюскинцев, ул. Политехническая и ул. Тархова в микрорайоне №6 сегодня в дневное время запланирована подготовка дорожного полотна.
Снимать деформированный слой асфальта будут на ул. Беговая от ул. Б. Садовая до ул. Разина. Кроме того, продолжат асфальтировку ул. Блинова. В настоящее время на участке от ул. Производственная до ул. Перспективная устроено 2,8 тыс. кв. м выравнивающего слоя.