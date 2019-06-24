В Саратове возложили цветы и венки к монументу «Воин-освободитель»
22 июня на Воскресенском кладбище состоялась традиционная торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу «Воин-освободитель», приуроченная ко Дню памяти и скорби.
В ней приняли участие глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев, его заместители, главы районов города, представители Правительства Саратовской области, депутатский корпус, ветераны Великой Отечественной войны и труда, дети войны, труженики тыла, общественники.
Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.