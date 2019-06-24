24 июня 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:49 | 24 июня
Возобновлено движение троллейбусных маршрутов №№ 2, 2А
11:53 | 24 июня
В Саратове продолжается реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
11:00 | 24 июня
В сентябре в евангелическо-лютеранском соборе Святой Марии г. Саратова состоится 54-ыйй благотворительный концерт проекта «Детской школы искусств № 8» с участием Франциса Видила
09:57 | 24 июня
В Саратове возложили цветы и венки к монументу «Воин-освободитель»
09:12 | 24 июня
Академопера завершит сезон премьерой театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a»
22:42 | 21 июня
На II Международном конгрессе по кибербезопасности подведены итоги онлайн-тренинга Cyber Polygon
21:13 | 21 июня
Гендиректор НИИАС Игорь Розенберг: железные дороги уверенно переходят в новый технологический век
17:32 | 21 июня
Пул лотов премиум-класса стремительно уменьшается на Бульварном кольце
17:28 | 21 июня
Разработчики игровых решений для бизнеса соберутся в Москве на Международном Хакатоне
17:00 | 21 июня
Эльвира Данилина награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове возложили цветы и венки к монументу «Воин-освободитель»

Новости
В Саратове возложили цветы и венки к монументу «Воин-освободитель»

22 июня на Воскресенском кладбище состоялась традиционная торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу «Воин-освободитель», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

В ней приняли участие глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев, его заместители, главы районов города, представители Правительства Саратовской области, депутатский корпус, ветераны Великой Отечественной войны и труда, дети войны, труженики тыла, общественники.

Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.