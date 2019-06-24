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Академопера завершит сезон премьерой театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a»

Новости
Академопера завершит сезон премьерой театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a»

27 июня под занавес театрального сезона в Год театра в Саратовском театре оперы и балета состоится премьера театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a».

Основу театрализованного концерта составят музыкальные номера из всемирно известных рок-опер и мюзиклов, таких как «Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Целуй меня, Кэт» К. Портера, «Дон Жуан в Севилье» М. Самойлова, «Свадьба Кречинского» и «Овод» А. Колкера. А также «Сестра Керри» Р. Паулса, «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» А. Рыбникова. Сюжетной основой театрализованного гала-концерта станет любовь – зритель сможет насладиться несколькими музыкальными историями о любви, или по-другому, перипетиями любви в разных обстоятельствах, которые перенесут нас в разные эпохи и страны.

Знаменитые мелодии, которые исполняли мировые звезды, зазвучат на сцене Саратовского театра оперы и балета в исполнении солистов оперы и симфонического оркестра театра под руководством Аркадия Шура.

Режиссером-постановщиком театрализованного гала-концерта выступил Михаил Музалевский. Дирижер-постановщик - Аркадий Шур, художник-постановщик – заслуженный художник России Сергей Болдырев, балетмейстер – лауреат Международных конкурсов Софья Гайдукова.

Режиссер Саратовского театра оперы и балета Михаил Музалевский: «Обращаясь к мюзиклу, мы понимали всю трудность нашей задачи. Ведь этот жанр – один из самых сложных в исполнении и представляет собой синтез вокала, танца и драматического мастерства. В нашем концерте будет задействована практически вся труппа театра, и мы надеемся, что саратовский зритель получит возможность еще раз прикоснуться к шлягерам мирового мюзикла, а может быть, и открыть для себя совершенно новые, прекрасные страницы этого жанра.».

Начало концерта в 19.00. Билеты продаются в кассе театра и онлайн.