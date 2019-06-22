Гендиректор НИИАС Игорь Розенберг: железные дороги уверенно переходят в новый технологический век

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В соответствии с требованиями АО «НИИАС» для размещения датчиков-сенсоров производитель подвижного состава для МЦК «Уральские локомотивы» подготовил конструкторскую документацию. Ведется доработка функций для полной автоматизации «умных» составов: например, готовится установка системы, с помощью которой можно дистанционно включать и отправлять поезд в дорогу.Руководитель Центра систем управления и обеспечения безопасности движения АО «НИИАС» Павел Попов отметил, что инженерам предстоит решить еще множество технических задач для запуска беспилотного поезда. В настоящее время уже обеспечена защита каналов управления беспилотным поездом, предназначенная для исключения несанкционированного допуска. Ведется работа над решением проблемы полного покрытия маршрута радиоканалом.По словам Игоря Розенберга, гендиректора АО «НИИАС», после завершения испытаний на МЦК автоматизацию движения можно планировать на других участках, например, на маршруте «Сапсана» Москва-Санкт-Петербург, а затем и на дальних магистральных направлениях. Он считает: железные дороги уверенно переходят в новый технологический век, отмечая при этом, что АО «НИИАС» входит в число мировых компаний, с успехом осваивающих беспилотный режим.