21 июня 2019 ПЯТНИЦА
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Пул лотов премиум-класса стремительно уменьшается на Бульварном кольце

Новости


Совместный обзор Бульварного кольца и примыкающих к нему территорий обнародовали девелопер INSIGMA GROUP и международная консалтинговая компания Knight Frank.

Этот район признан самой престижной локацией в столице – десятая часть высокобюджетной недвижимости Москвы экспонируется именно в ней.

В районе Бульварного кольца на треть сократилась доля премиальной недвижимости с 2017 года, говорится в обзоре. Сейчас от общего объема она составляет не более 20%. На рынок также с середины 2017 года на рынок не вышло ни одного премиального проекта, что повлекло за собой быстрое сокращение пула доступных для реализации лотов премиум-класса.

Общий объем предложения высокобюджетного жилья на Бульварном кольце в настоящее время составляет 270 лотов в 12 жилых комплексах общей площадью 40 тыс. кв. м. Стоимость квадратного метра составляет 595 тыс. руб. в проектах премиум-класса на Бульварном кольце, а в элит-классе – 1,27 млн руб./кв. м.

В районе Бульварного кольца эксперты фиксируют повышение покупательской активности: об этом свидетельствует увеличение на 23% объема сделок. На Бульварном кольце востребованность проектов растет, и эта тенденция сохранится в течение ближайших лет.